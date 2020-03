Έρωτας στα χρόνια του κορονοϊού: To πιο αστείο viral βίντεο των ημερών που θα σας κάνει να δακρύσετε

O κορονοϊός είναι το θέμα των ημερών και όχι άδικα, αφού η πανδημία έχει σκορπίσει τον θάνατο και προκαλεί πανικό παγκόσμια. Και στα κοινωνικά δίκτυα είναι το νούμερο ένα θέμα, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που θέλησαν να κρατήσουν πιο ψύχραιμη στάση και να το διακωμωδήσουν, μέσα από αμέτρητα αστεία videos και memes που έγιναν viral. To δικό μας αγαπημένο είναι αυτό το video από το Τhe Feed, Love in the time of coronavirus: Το πλύσιμο χεριών είναι τώρα σέξι, με πρωταγωνιστές τους νεαρούς ηθοποιούς Jenna Owen και Bart Welch. Πρόκειται για μία ερωτική ιστορία με πολύ χιούμορ και αναφορές στον ιό που θα σας κάνει να δακρύσετε από τα γέλια.