Κόμπι Μπράιαντ: Έκλαιγαν με λυγμούς οι παίκτες στο Ντένβερ

Παγκόσμιο σοκ σκεπάζει ολόκληρο τον πλανήτη μετά το άκουσμα της είδησης του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ. Παρότι πάρθηκε η απόφαση για αναβολή των αγώνων της ημέρας στο ΝΒΑ, τα παιχνίδια Ντένβερ Νάγκετς – Χιούστον Ρόκετς και Σαν Αντόνιο Σπερς – Τορόντο Ράπτορς ξεκίνησαν κανονικά, αφού δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι παίκτες του Ντένβερ χωρίς να μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους, ξέσπασαν σε λυγμούς κατά την παρουσιάση των ομάδων.

Μάλιστα, ενόσω είχε ξεκινήσει ο αγώνας, η κάμερα έπιασε τον Τάισον Τσάντλερ να είναι δακρυσμένος στον πάγκο και να κουνάει το κεφάλι του, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει.

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020