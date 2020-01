Όλος ο κόσμος έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Νεϊμάρ μετά το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη νίκη της Παρί επί της Λιλ (0-2) αφιέρωσε το τέρμα στη μνήμη του εκλιπόντος σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το «24» που φορούσε και δείχνοντας στον ουρανό.

Neymar throws up the 24 for Kobe ?? pic.twitter.com/mPUveZpNA2

— NBA Central (@TheNBACentral) 26 Ιανουαρίου 2020