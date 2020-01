Πάνω από 100.000 «υπογραφές» για να πάρει το σήμα του ΝΒΑ την μορφή του Κόμπι

Έναν εξαιρετικό τρόπο για να τιμηθεί ο Κόμπι Μπράιαντ σκέφτηκε ένας φίλος του μπάσκετ και μεγάλος θαυμαστής του θρύλου που σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου. Προτείνει το σήμα του ΝΒΑ να αλλάξει και αντί της μορφής του Τζέρι Γουέστ που έχει τώρα, να πάρει στο εξής εκείνη του εκλιπόντος.

Μάλιστα έχει αρχίσει διαδικτυακή… εκστρατεία συγκεντρώνοντας ηλεκτρονικές υπογραφές και την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές περισσότεροι από 114.000 άνθρωποι υποστήριζαν τη θέση του.

Τραγική ειρωνεία είναι πως ο Τζέρι Γουέστ ήταν ο άνθρωπος που είχε πάρει τον Κόμπι από το λύκειο στους Λέικερς πείθοντας τους Χόρνετς να τον παραχωρήσουν ως αντάλλαγμα του Βλάντε Ντίβατς.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN

— Jeremiah the Great (@Jmarr237) 26 Ιανουαρίου 2020