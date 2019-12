ΠΑΟΚ: O κόσμος αγκάλιασε το Teddy Bear Toss με 10.232 αρκουδάκια (vids)

Οι όμορφες εικόνες, που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα, απέδωσαν καρπούς για τα μικρά παιδιά που έχουν την ανάγκη όλων μας αυτές τις Άγιες μέρες.

Ο ΠΑΟΚ και το PAOK Action πρωτοπόρησαν σ’ ένα ακόμη κοινωνικό κομμάτι, που συνδυάζεται με το ποδόσφαιρο και μας αγγίζει όλους.

Η εξαιρετική κίνηση με τα αρκουδάκια στο γήπεδο αγκαλιάστηκε από χιλιάδες φίλους της ομάδας, που βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας την προπαραμονή των Χριστουγέννων και την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο.

Το γνωστό Teddy Bear Toss αγκαλιάστηκε και απέδωσε καρπούς καθώς για κάθε ένα αρκουδάκι που πετάχτηκε, αντιστοιχούσε σε ένα ευρώ, ποσό που κατέληξε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Συνολικά, πετάχτηκαν και μαζεύτηκαν 10,232 αρκουδάκια, ήτοι 10,232 από το PAOK Action, χρήματα που θα πάνε σε μικρά παιδιά.

«Δείξαμε την αγάπη και την στοργή μας στα παιδιά που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας», ανέφεραν στο «ευχαριστώ» τους οι «ασπρόμαυροι».

We show our love and affection for the children that need our help. Thank you all for participating in #TeddyBearToss #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop #PAOKaction #MoreThanFootball pic.twitter.com/ObzV1u65o9

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) December 25, 2019