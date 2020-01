Συγκλονίζει ο ΜακΓκρέιντι: «Ο Κόμπι έλεγε ότι ήθελε να πεθάνει νέος, να γίνει θρύλος»

Αντίπαλος εντός γηπέδου αλλά «κολλητός» έξω απ’ αυτά, ο συντετριμμένος άλλοτε σταρ του ΝΒΑ Τρέισι ΜακΓκρέιντι αποκάλυψε τις συνομιλίες που είχε με τον θρύλο των Λέικερς όταν ήταν νεότεροι

Tracy McGrady remembers Kobe 😢

“This sounds crazy but Kobe spoke this: ‘I want to die young.’ I thought he was so crazy to say that” 💔 pic.twitter.com/TGRLcEAU8I

— NBA Central (@TheNBACentral) January 27, 2020