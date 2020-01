Τζαμπάρ: «Κάτι παραπάνω από αθλητής ο Κόμπι»

Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ μοιράστηκε τα πρώτα του συναισθήματα στο άκουσμα της σοκαριστικής είδησης της απώλειας του Κόμπι Μπράιαντ.

«Ο Κόμπι ήταν καταπληκτικός οικογενειάρχης και αθλητής, ένας ηγέτης που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά. Είχα τη χαρά να βρίσκομαι εκεί όταν έβαλε 81 πόντους. Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις πως έφυγε. Θα τον θυμάμαι πάντα σαν κάποιον που ήταν πολλά παραπάνω από αθλητής», τόνισε.

