Αυστραλία: Με κράνος πυροσβέστη στην κηδεία του πατέρα του το 19 μηνών κοριτσι

Ορφανό έμεινε ένα κοριτσάκι 19 μηνών, που αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον πατέρα του, εθελοντή πυροσβέστη, Αυστραλό Άντριου Ο’ Ντιούερ.

Ο Άντριου ήταν ένας από αυτούς που θυσιάστηκαν για να σβήσουν την φωτιά στη Νέα Νότια Ουαλία.

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα φορτηγάκι που κατευθυνόταν στον τόπο κατάσβεσης της φωτιάς στο Μπάξτον, νότια του Σίδνεϊ.

Στην κηδεία του πατέρα του, το μικρό κοριτσάκι με το λευκό φόρεμα στεκόταν δίπλα στο φέρετρο σε όλη τη διάρκεια της τελετής και δεν έβγαζε από το κεφάλι του το κράνος.

Fireman Andrew O’Dwyer was killed fighting bushfires in New South Wales.

At his funeral, his young daughter was presented with a medal by the fire commissioner, and given her father’s helmet.

To read more about the fires in Australia, click here: https://t.co/pByfwVdFUG pic.twitter.com/idqbtbgVFc

— Sky News (@SkyNews) January 7, 2020