Από κόμπρες που έχουν φάει μολυσμένες νυχτερίδες ο κοροναϊός

Κινέζοι επιστήμονες φτάνουν στο συμπέρασμα ότι ο κοροναϊός προήλθε από την κατανάλωση φιδιών που είχαν φάει μολυσμένες νυχτερίδες. Ο ιός που μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 26 ανθρώπους έκανε την εμφάνισή στην επαρχία Γουχάν και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα παγκοσμίως.

Πρόκειται για έναν τύπο κοροναϊού με συμπτώματα παρόμοια με αυτά των SARS και MERS (του Αναπνευστικού Συνδρόμου της Μέσης Ανατολής που καταγράφηκε στη Σαουδική Αραβία το 2012). Για τον λόγο αυτό, ο ΠΟΥ και το δίκτυο των ειδικών του ίσως εξετάσουν θεραπείες και εμβόλια κατά του MERS για πιθανή χρήση κατά του νέου κοροναϊού.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η πηγή του κοροναϊού είναι η κατανάλωση κόμπρας, πολύ συνηθισμένο έδεσμα στην κινέζικη κουζίνα ή άλλου φιδιού που είχε μολυνθεί από νυχτερίδα και μετέδωσε τον ιό στον άνθρωπο. Πολλά από τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν άτομα που είχαν επισκεφθεί μια αγορά τροφίμων στη Γουχάν. Η αγορά, η οποία πουλά ζωντανά εκτρεφόμενα και άγρια ​​ζώα, από εκείνη την ημέρα έχει κλείσει και έχει απολυμανθεί.

Πρόσφατη γενετική ανάλυση δείχνει ότι ο ιός μοιάζει με ιούς που μολύνουν νυχτερίδες και φίδια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο νεός κοροναϊός είναι ένας συνδυασμένος, μεταλλαγμένος ιός νυχτερίδας και φιδιού.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κοροναϊός προήλθε από άγρια ζώα τα οποία πουλήθηκαν στην αγορά και καταναλώθηκαν από τους ανθρώπους. Χρησιμοποιώντας δείγματα του ιού που απομονώθηκαν από ασθενείς, επιστήμονες στην Κίνα έχουν καθορίσει τον γενετικό κώδικα του 2019-nCoV και έχουν χρησιμοποιήσει μικροσκόπια για να το φωτογραφίσουν, ώστε να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στον τρόπο αντιμετώπισής του, πριν γίνει πανδημία.

Πρόβλεψη εφιάλτης

Ειδικοί από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ προχώρησαν σε μία πρόβλεψη «εφιάλτη». Σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο στην κινεζική πόλη Γουχάν, μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου θα προσβληθούν από τον κοροναϊό τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι.

Σημειώνεται πως η πόλη Γουχάν ήταν η πρώτη που μπήκε σε καραντίνα και ο πληθυσμός της φτάνει τα 11 εκατομμύρια άτομα. Οι ίδιοι ειδικοί αναφέρουν ότι μόνο μία στις είκοσι περιπτώσεις έχουν διαγνωσθεί.

Αυτές είναι οι πρώτες φωτογραφίες του φονικού ιού

BIO WARFARE?

This is what the #CoronaVirus looks like

China released the first strain of virus information and its electron micrographs, new coronavirus nucleic acid detection primers and probe sequences, and other important info.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/jraZnkhP9A

