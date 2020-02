Αθώος ο ιχθυολόγος που μίλησε για τις καρκινογόνες τροφές των ιχθυοτροφείων

Με ανάρτησή του στo facebook ο Λοβέρδος Στελάκατος Χρήστος ανήγγειλε την αθώωσή του από το δικαστήριο. Η αλληλεγύη νίκησε.

Η ανάρτηση έχει ως εξής»

«Πριν απο λιγο αθωωθηκα. Απο το μονομελες πλημ/κειο ηγουμενιτσας μετα απο μηνυση του διευθυντη παραγωγικων μοναδων της ανδρομεδας ιχθυοκαλλιεεγεις.αναλυτικη ενημερωση θα γινει σε λιγες ωρες.Ενα μεγαλο ευχαριστω στη κοινωνια»

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο ιχθυολόγος μηνύθηκε από την εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην οποία εργαζόταν για συκοφαντική δυσφήμηση και διαφυγόντα κέρδη. Ο ιχθυολόγος κατάγγειλε με δημοσιεύματα το τεράστιο έγκλημα που συντελείται στις ελληνικές θάλασσες και τα ποτάμια από όλες τις εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται χρήση ΦΟΡΜΟΛΗΣ.

Ο υπό κατηγορία ιχθυολόγος σε κείμενό του αναφέρει τα εξής:

«Ας δούμε τι είναι η φορμόλη. Η μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη (φορμόλη) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, οξυγόνο και υδρογόνο. Εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης, της σημαντικής τοξικότητας και ευφλεκτότητας, η έκθεση στη μεθανάλη αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Το 2011, το Εθνικό Τοξικολογικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ (US National Toxicology Program), περιέγραψε τη μεθανάλη, ως ένα «…γνωστό ανθρώπινο καρκινογόνο…» («…known to be a human carcinogen…»).

Η χρηση φορμολης προκαλεί καρκινογενέσεις όπως λευχαιμία, καρκίνο στο ήπαρ, στο φάρυγγα, στο δέρμα, δερματικές παθήσεις, σοβαρές επιπτώσεις στα μάτια κ.ά. Ουσιαστικά είναι μία απ’ τις πιο επικίνδυνες ουσίες.

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών υπερφορτώσανε σε αριθμό ψαριών τα κλουβιά όπου γίνεται η εκτροφή, με αποτέλεσμα την διόγκωση των ασθενειών και των παρασίτων. Ορισμένα παράσιτα όπως το microcotyle παρασιτεί στα βράγχια των ψαριών και θρέφεται με το αίμα.

Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναιμία στα βράγχια είτε των μικρών ψαριών (30 – 200 γρ) και να υπάρχει θνησιμότητα είτε των μεγάλων ψαριών (>300 γρ) και έτσι να μην είναι εμπορεύσιμα. Αυτό γιατί η αναιμία προκαλεί άσπρισμα στα βράγχια.

Εκεί τον λόγο παίρνει η φορμόλη όπου διοχετεύεται στα ψάρια με τα γνωστά μπάνια φορμόλης.Τα ψάρια του κλωβού κλείνονται σε σάκο με θαλασσινό νερο που έχει κλειστεί με παροχή οξυγόνου από μπουκάλα και εκεί ρίχνουν τη φορμόλη σε υγρή μορφή.

Η φορμόλη μαζί με το θαλασσινό νερό περνάει απ’ το στόμα του ψαριού και όταν την αποβάλλει απ’ τα βράγχια εξοντώνει τα παράσιτα.

Αποτέλεσμα όλης της παραπάνω διαδικασίας είναι η φορμόλη να διοχετεύεται στο αέριο και θαλάσσιο περιβάλλον, στον άνθρωπο που την χειρίζεται και στο ψάρι που θα καταναλωθεί. Τόνοι φορμόλης ρίχνεται στην Σαγιάδα, στον Όρμο Βάλτου

(προστατευόμενη Α ζώνης περιοχή στο Δέλτα του Καλαμά NATURA), στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου, στο Δέλτα του Αχελώου (επίσης προστατευόμενη περιοχή NATURA),στον κόλπο Ληξουρίου στη Κεφαλονιά, στον Μαλιακό Κόλπο, στον Πόρο στη περιοχή αρχαίας Επιδαύρου και αλλού.

Εργάστηκα για 13 χρόνια σαν ιχθυολόγος για λογαριασμό της Ανδρομέδας και απολύθηκα λόγω της χρόνιας εναντίωσης μου σε αυτές τις πρακτικές.

ΓΙΑΤΙ ΚΩΦΕΥΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΩΦΕΥΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΩΦΕΥΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΩΦΕΥΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΩΦΕΥΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Οι απειλές που δέχομαι ότι θα με θάψουν αν συνεχίσω τον αγώνα δεν με ακουμπάνε. Για ό,τι μου συμβεί υπεύθυνος είναι το διευθυντικό προσωπικό της Ανδρομέδας, η εισαγγελία και η αστυνομία Ηγ/τσας.Θα υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις και θα δοθεί περαιτέρω υλικό φωτογραφιών και βίντεο για όλα αυτά τα καθάρματα που πλουτίζουν σε βάρος των ζωών μας.

Λοβέρδος Στελακάτος Χρήστος»