«Έφυγε» απροσδόκητα ο καθηγητής Γιώργος Αυλωνίτης

Έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου, ο Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης, ένας από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς στον χώρο του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Στην ουσία πρόκειται για έναν από τους ανθρώπους, που θεμελίωσαν το Mάρκετινγκ σαν επιστήμη και πρακτική στην χώρα μας.

Όντας πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ), παρευρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου στην Τελετή Απονομής των βραβείων «Made in Greece», η οποία έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πραγματοποίησε, μάλιστα, την εισαγωγική ομιλία της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας στον χαιρετισμό του την σημασία και την αξία του Μάρκετινγκ καθώς και της ελληνικής παραγωγής. Αμέσως μετά, όμως, αποχώρησε από την αίθουσα αισθανόμενος αδιαθεσία και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο αιφνίδιος θάνατος του βύθισε στην θλίψη τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο και φυσικά τους οικείους του. Τα ακριβή αίτια της απροσδόκητης απώλειας του αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες ενώ μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του.

Ο Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης ήταν Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Στην διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας στο ΟΠΑ, ανέπτυξε μία σειρά πρωτοβουλιών. Συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και διετέλεσε Ιδρυτικός Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Mάρκετινγκ και Επικοινωνία» (1998-2014) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Στελεχών του ιδίου Προγράμματος.

Επίσης, υπήρξε και Ιδρυτικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (The Athens Laboratory of Research in Marketing – A.LA.R.M.) την περίοδο 2000-2016 και διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ (2012-2016).

Το 2017 διορίστηκε Επισκέπτης Καθηγητής του τμήματος Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Strathclyde, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (European Marketing Academy – EMAC) για τη διετία 2008-2010 και Αντιπρόεδρός της την περίοδο 1990-1993, καθώς και πρόεδρος του Global Sales Science Institute (GSSI) για την περίοδο 2010-2012.

Ήταν εκλεγμένος Fellow του Chartered Institute of Marketing και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και από τους εμπνευστές της ίδρυσης της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της οποίας ήταν και εκλεγμένος Πρόεδρος.

Από τον Ιανουάριο 1981 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1985 δίδαξε Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Σκωτία.

Είχε παρουσιάσει μια σειρά εργασιών στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ασία και Ευρώπη και είχε δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και στα πιο αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά Μάρκετινγκ στον κόσμο που περιλαμβάνουν το Journal of Marketing, το Journal of the Academy of Marketing Science, το International Journal of Research in Marketing, το Journal of Product Innovation Management κ.ά.

Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς καθώς σύμφωνα με το Google Scholar έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 6.000 αναφορές και έχει πετύχει δείκτη h-index 37, καθιερώνοντας τον σαν έναν διακεκριμένο με παγκόσμια αναγνώριση καθηγητή Μάρκετινγκ.

Ήταν μέλος του Editorial Board σε επτά διεθνή περιοδικά του Μάρκετινγκ μεταξύ των οποίων το Industrial Marketing Management και το European Journal of Marketing και είχε τιμηθεί κατά καιρούς με βραβείο καλύτερης δημοσιευμένης εργασίας.

Είχε διατελέσει σύμβουλος και εκπαιδευτής σε θέματα στρατηγικού Μάρκετινγκ και Οργάνωσης Πωλήσεων σε περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (1997-2000), καθώς και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (2010-2012) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος (2010-2012).