Έλληνας καθηγητής του Yale για κορωνοϊό: Αν τα σχολεία κλείσουν νωρίς, μειώνονται και οι πιθανότητες εξάπλωσης

Τα μέτρα πρόσληψης της ιταλικής κυβέρνησης κατά του κορωνοϊού σχολίασε ο Έλληνας καθηγητής του Yale Νικόλας Χρηστάκης.

Ο κ. Χρηστάκης ανέφερε ότι καλά έκανε η ιταλική κυβέρνηση και έκλεισε τα σχολεία τώρα που είναι ακόμα νωρίς, καθώς δεν πρέπει να περιμένει να εξαπλωθεί ο ιός και στους πανεπιστημιακούς και σχολικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας καθηγητής αναφέρει ότι, αν τα σχολεία κλείσουν πριν εμφανιστεί ο ιός σ’ αυτά, τότε οι πιθανότητες να εξαπλωθεί μειώνονται κατά 26% και η εξάπλωσή του καθυστερεί 16 ημέρες.

Δείτε αναλυτικά τα tweets:

But school closures and NPI must be applied *early*. Compare St. Louis and Pittsburg in the 1918 influenza pandemic. St. Louis closed its schools *before* local cases had doubled, and for longer, than Pittsburg. It had many fewer excess deaths. #COVID19 #schoolclosure 6/ pic.twitter.com/VYT4Voxb7Y

— Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) March 4, 2020