Ιρλανδία: Μοντέρνος ιερέας φεύγει από την εκκλησία… με ηλεκτρικό πατίνι!

Άναυδοι έμειναν οι πιστοί σε εκκλησία του Δουβλίνου της Ιρλανδίας, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, όταν ξαφνικά αντίκρισαν τον ιερέα να αποχωρεί… πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι!

Ο κληρικός, που ονομάζεται Πίτερ Ο’ Κόνορ, προφανώς είχε πάρει σαν δώρο το πατίνι και ήθελε να μοιραστεί τη χαρά του μαζί με τους πιστούς!

Το βίντεο που ακολουθεί, δείχνει… τον πανικό και τις επιδκομασίες που προκάλεσε στην εκκλησία η πρωτότυπη κίνηση του ιερέα, την παραμονή των Χριστουγέννων!

A priest in Dublin, Ireland leaves church on a scooter at the end of mass on #ChristmasEve

pic.twitter.com/2UtuSiPKQA

