«#iwillsurvivechallenge»: Η Γκλόρια Γκέινορ τραγουδάει για να πλένουμε τα χέρια μας

Καθώς ο κορονοϊός εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα με ραγδαία ταχύτητα, η εστίαση στις κατάλληλες προφυλάξεις για την ατομική και δημόσια υγεία είναι προτεραιότητα.

Η Γκλόρια Γκέινορ επέλεξε να τονίσει τη σημασία του πλυσίματος των χεριών μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στην εφαρμογή TikTok, στο οποίο σαπουνίζει τα χέρια τραγουδώντας τη μεγάλη της επιτυχία από το 1980, «I Will Survive». «Χρειάζεται μόνο 20 δευτερόλεπτα για να επιβιώσουμε», έγραψε η δημοφιλής τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Τουίτερ και ξεκίνησε το – ήδη viral – #IWillSurviveChallenge, ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές της να ακολουθήσουν τους κανόνες υγιεινής.

Το ρεφρέν του τραγουδιού διαρκεί 20 δευτερόλεπτα και είναι ακόμα ένας ρυθμός, ιδανικός για τη σωστή ώρα πλυσίματος των χεριών.

«Μου αρέσει που ο κόσμος παίρνει μέρος στο #iwillsurvivechallenge για να πλύνει τα χέρια του και να τραγουδήσει μαζί μου στο TikTok. Να παραμείνετε ασφαλείς και υγιείς. Να πλένετε τα χέρια σας για 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο κάθε μέρα», λέει η Γκέινορ.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του Διαδικτύου μόλις λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση όχι μόνο στο TikTok αλλά και στο Τουίτερ, με τους χρήστες να ακολουθούν το παράδειγμα της δημοφιλούς τραγουδίστριας. «Αυτό είναι το βίντεο για το πλύσιμο των χεριών που όλοι πρέπει να δούμε. Το ακούσατε από την θρυλική Γκλόρια Γκέινορ, σαπουνίστε και τραγουδήστε», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας δεύτερος έγραψε «μια τυπική ανακοίνωση δημόσιας υπηρεσίας».

This is the #WashYourHands video everyone has to see. You heard it folks from the absolute legend @gloriagaynor, get scrubbing and singing #IWillSurviveChallenge 👏🏻🧼🚿 https://t.co/MmdIf3mllO

— Dr Nichola 🌿🌸NATURA🌼🌱 (@crafty_bijoux) March 13, 2020