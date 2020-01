Παγωμένος ο πλανήτης από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιντ και φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Staples Center!

I can’t even believe this is real… right now outside Staples. 💔 pic.twitter.com/yuunIbG2Ms

— Chiney Ogwumike (@Chiney321) January 26, 2020