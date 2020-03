Κορωνοϊός – Airbnb: Ιδιοκτήτες διαθέτουν τα σπίτια τους δωρεάν σε γιατρούς και νοσηλευτές

«Διατίθεται διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας δωρεάν προς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της Αττικής που θέλει να αποφύγει την επαφή με τους οικείους του εφόσον ανήκει κάποιος από αυτούς σε ευπαθή ομάδα για το επόμενο διάστημα. Προτρέπω τους συναδέλφους της βραχυχρόνιας μίσθωσης να κάνουν το ίδιο. Σε αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να απέχουμε. Θα είμαστε όλοι παρόντες».

Πρόκειται για ανάρτηση στο facebook από ιδιοκτήτη που μισθώνει το σπίτι του για βραχυχρόνια μίσθωση και όπως επισημαίνει o κ. Στράτος Ζαφειριάδης, διαχειριστής ομάδας Facebook Airbnb Greece – Greek Hosts, της μεγαλύτερης ομάδας «οικοδεσποτών» με πάνω από 33.000 μέλη «στόχο έχει να στηρίξει το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και οποιονδήποτε έχει ανάγκη εφόσον έχει συγγενικά άτομα που μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα πρέπει να μείνουν χωριστά».

To όνομα της ομάδας στο Facebook όπου οι ιδιοκτήτες έχουν αναρτήσει τις πρώτες αγγελίες είναι το I offer my AIRBNB home for FREE to vulnerable people due to coronavirus , ενώ, δεδομένου ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ξεκινά τώρα, τα προσφερόμενα σπίτια θα αυξάνονται όσο γίνεται περισσότερο γνωστή η πρωτοβουλία. Οι ιδιοκτήτες έχουν δεχθεί αιτήματα και θέλουν να βοηθήσουν ακόμη και πολίτες που έχουν στις οικογένειές τους ευπαθείς ομάδες, παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα και θέλουν γι’ αυτό το λόγο να απομονωθούν.

Σε αντίστοιχη κίνηση προχωρά και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.) «για να βοηθήσει την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας για τον περιορισμό του κορωνοϊού στη χώρα μας» Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ. διαθέτει «καταλύματα για τις στεγαστικές ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει η κυβέρνηση για την στελέχωση των νοσοκομείων μας. Η διάθεση των καταλυμάτων θα γίνει από τα μέλη μας εντελώς δωρεάν με μόνη υποχρέωση την πληρωμή των παγίων εξόδων (ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, κ.λ.π.).

Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει δικτυακή εφαρμογή που θα ανακοινώσει αμέσως μετά τις προσλήψεις, για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους (μέλη μας η μη) που επιθυμούν να παραχωρήσουν το κατάλυμά τους για αυτό τον σκοπό, να μας ενημερώσουν για να το καταχωρήσουμε στην πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο τα μέλη μας όσο και οι ενδιαφερόμενοι γιατροί και νοσηλευτές, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας με email στο [email protected]».