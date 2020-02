Κορωνοϊός: Bίντεο δείχνει να ψεκάζουν επιβάτες αεροπλάνου στην Ινδονησία

Μια εμπειρία μοναδική, έστω και επιστημονικά αμφισβητούμενη, «απολαμβάνουν» όσοι προσγειώνονται στην Ινδονησία που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό με όσα μέσα διαθέτει και δημιουργώντας πιθανώς ένα νέο ταξιδιωτικό τρεντ, που μπορεί να μετεξελιχθεί σε τουριστικό brand με ειδίκευση στον ιατρικό τουρισμό.

Οι ταξιδιώτες λοιπόν μασκοφόροι ως είθισται τις τελευταίες ημέρες, βγαίνουν από την πόρτα ένας-ένας και κατεβαίνουν σιγά-σιγά τα σκαλιά της σκάλας.

Εκεί, τυγχάνουν τιμητικότατης υποδοχής από «άγημα» ντυμένο στα κίτρινα, με γάντια και ψεκαστήρια, που αρχίζει να τους ραίνει ουχί με ροδοπέταλα, ως φιλόξενη χώρα, αλλά με ένα υγρό αγνώστου προελεύσεως και σκοπιμότητας, μέχρι να προχωρήσουν στην κοινή ταξιδιωτική ρουτίνα.

Η διαδικασία του ψεκασμού δεν συναντά διακρίσεις. Ωστόσο, όποιος δει το βίντεο, διαπιστώνει ότι με άγνωστα για εμάς κριτήρια σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβάτες καλούνται να κάνουν μία περιφορά γύρω από τον εαυτό τους για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ελλιπούς προφύλαξης.

Φυσικά το βίντεο έχει γίνει ανάρπαστο στην κοινότητα των social media που αδημονεί να πληροφορηθεί από την επιστημονική κοινότητα την ορθότητα της μεθόδου πρόληψης.

They call it disinfection? Indonesia… no words. pic.twitter.com/FUS85aJ5n1

— Russian Market (@russian_market) February 2, 2020