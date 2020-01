Λιβυκός Εθνικός Στρατός: Ευχαριστούμε Ελλάδα που κρατάς ασφαλή τον Χαφτάρ

Ανάρτηση στο Twitter μέσω της οποίας ευχαριστούν την Ελλάδα που στηρίζει και κρατά ασφαλή τον στρατάρχη Χαφτάρ, πραγματοποίησε ο Λιβυκος Εθνικός Στρατός, του οποίου ηγείται ο στρατιωτικός που ταξίδεψε αιφνιδίως στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης.

Ο LNA ανέβασε φωτογραφίες από τα μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει οι ελληνικές αρχές για τη φύλαξη του Λίβυου στρατιωτικού, ο οποίος καταγγέλλει ως μη νόμιμη την κυβέρνηση της Λιβύης.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020