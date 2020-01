Ρωσία: Τολμηροί νέοι «νικούν» το πολικό ψύχος και πηδούν σε παγωμένα νερά – Βίντεο

Το πολικό ψύχος δεν τους πτοεί. Απεναντίας, το αντιμετωπίζουν ως πρόκληση.

Νέοι στη Ρωσία έχουν βρει έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης: τις βουτιές στα παγωμένα ρωσικά νερά.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν τους δημιουργούν συναισθήματα εγκλωβισμού, καθώς η φαντασία φαίνεται να δημιουργεί νέα δεδομένα και να προσφέρει πλατιά χαμόγελα.

Οι θαρραλέοι νέοι της Ρωσίας πηδούν από μια γέφυρα σε παγωμένα νερά, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στα χιόνια.

Το χιονισμένο τοπίο δεν αποθαρρύνει τους νέους να κολυμπήσουν. Φορώντας μαγιό είναι αποφασισμένοι και τίποτα δεν τους σταματά.

Η γενναία κίνησή τους έχει γίνει, δε, viral, στα κινωνικά δίκτυα, επαναπροσδιορίζοντας ίσως τις συνήθειες στις χώρες με πολικό ψύχος…

Daring young Russians throw themselves off a bridge into the freezing water pic.twitter.com/OFDxXkQsAj

— RT (@RT_com) January 30, 2020