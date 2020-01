Drone τουρκικής κατασκευής υποστηρίζει πως κατέρριψε έξω από την Τρίπολη ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Στρατάρχη Χαφτάρ.

Όπως αναφέρει στο Twitter λογαριασμός που απηχεί τις απόψεις του Στρατάρχη Χαφτάρ και του LNA, το drone ανήκει στον στρατό του Σάρατζ.

Μάλιστα ο LNA δείχνει και φωτογραφίες που δείχνουν φτερά από το UAV που κατέρριψαν.

#LNA forces have shot down a #GNA UAV #Tripoli

Made in #Turkey pic.twitter.com/xO9UNZwZ2K

— M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020