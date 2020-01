Τραγωδία στο Ιράν: Νεκροί και οι 180 επιβάτες του ουκρανικού Boeing 737 που συνετρίβη – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ιράν όταν ένα ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με 180 επιβαίνοντες συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης όπως μετέδωσαν αρχικά τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Κατά τις ίδιες πηγές η συντριβή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος της εταιρείας Ukrainian International Airlines τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν).

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το Fars, είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών από τη συντριβή δεν υπάρχει ούτε ένας επιζών επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφράσει νωρίτερα τόσο Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και εκπρόσωποι της Ερυθράς Ημισελήνου καθώς το αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του.

Λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής στα social media έκαναν την εμφάνισή τους βίντεο που φέρεται να έχουν καταγράψει την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

