Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Συζητάμε να κάνουμε το Πάμε Πακέτο στο Open» (Video)

Την Βίκυ Χατζηβασιλείου υποδέχθηκε η Τατιάνα Στεφανίδου στην εκπομπή “Μαζί σου σαββατοκύριακο”, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αποχώρησή της από τον Alpha, τη συμμετοχή της στο Just the 2 of us, αλλά και το Πάμε Πακέτο.

«Στη ζωή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα σαφείς ενδείξεις για κάτι τέτοιο γιατί η χρονιά ήταν εξαιρετική από άποψη τηλεθέασης, μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερή μας χρονιά και με δύο αλλαγές μέσα στην ίδια σεζόν. Δεν έγινε ποτέ καμία συζήτηση για τα οικονομικά.

Δεν έγινε ποτέ, με εμένα τουλάχιστον, καμία οικονομική διαπραγμάτευση. Μου είπαν ότι σταματάω και να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι. Στον Alpha έχουν υπάρξει πολύ ακριβότερες παραγωγές. Ήταν μια πολύ συνετή δαπάνη γι’ αυτό που ήταν. Δε θα κρίνω αν ήταν σωστή ή όχι η επιλογή να κοπεί η εκπομπή, ας το σκεφτούν οι άνθρωποι εκεί που ασχολούνται με τον προγραμματισμό», ανέφερε.

«Εγώ ήμουν πάντα στρατιώτης, ότι μου ζητήθηκε το έκανα και θεωρώ ότι το έκανα με επιτυχία. Δεν έχω πικρία γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα έτσι έπρεπε να γίνουν. Στον Alpha ήμουν 17 χρόνια», είπε η Βίκυ Χατζηβασιλείου για την αποχώρησή της από τον Alpha.

«Συζητάμε να κάνουμε το Πάμε Πακέτο στο Open, ελπίζω να ευοδωθεί όλη αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε φέτος», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.