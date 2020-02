Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το τουρκικό αεροσκάφος κόβεται στα δύο

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 άτομα από τα οποία τα 120 τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο

Αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας Pegasus Airlines, που είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σπάσει σε τρία κομμάτια.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 άτομα από τα οποία τα 120 τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey

