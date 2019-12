Αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν: Συνετρίβη αεροσκάφος με 100 επιβάτες – 14 νεκροί

Επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της Bek Air με 95 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του σε διώροφο κτίριο κοντά στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 35 να τραυματιστούν – 22 εκ των οποίων σοβαρά – ανακοίνωσαν το διεθνές αεροδρόμιο της Αλμάτι και το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών του Καζακστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες του αεροδρομίου ανακοίνωσαν πως υπάρχουν επιζώντες και ότι επιτόπου επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

