Αυστραλία: Το ένα τρίτο των κοάλα της Νότιας Ουαλίας αφανίστηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές

Το 1/3 των κοάλα της Νότιας Ουαλίας έχουν αφανιστεί, ενώ το 30% του φυσικού περιβάλλοντος όπου κατοικούσαν έχει καταστραφεί, από τις φονικές πυρκαγιές που έχουν ζώσει την Αυστραλία.

Τα νέα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα ο Independent είναι τραγικά και προστίθεται στο γεγονός ότι τα κοάλα είχαν ήδη χαρακτηριστεί «υπό εξαφάνιση» ύστερα από τις επίσης καταστροφικές πυρκαγιές που βίωσε η χώρα τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με το Australian Koala Foundation, είχαν μείνει μόλις 80.000 σε ολόκληρη στην χώρα.

A firefighter in South Australia has been praised for rescuing six vulnerable koalas from a raging bushfire. More herehttps://t.co/aAQnmVNh96pic.twitter.com/V7Jwn3TbQP — WWF_Australia (@WWF_Australia)December 24, 2019

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας δέχεται ισχυρές πιέσεις και έντονη κριτική σχετικά τόσο με τη διαχείριση της κρίσης με τις πυρκαγιές όσο και με τη στάση της απέναντι στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Όπως ισχυρίζονται οι επιστήμονες, οι αρχές δεν κάνουν καμία προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές ρυπογόνων ουσιών, παρά το γεγονός πως η χώρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων, όπως άνθρακα και φυσικού αερίου.

A firefighter helped a thirsty#koaladrink water from a bottle on Sunday in Australia while fires raged across the regionpic.twitter.com/0Dr9YgfmvX — Golden Retrievers ❤️ (@Woof2017)December 25, 2019