Αστροναύτης μοιράζεται την πρώτη εικόνα από βροχή μετεωριτών για το 2020 – Φωτογραφία

Μια εντυπωσιακή εικόνα από τη διαστημική βροχή των Τεταρτίδων κοινοποίησε η αστροναύτης της NASA, Κριστίνα Κοχ, στο Twitter καθώς πρόκειται για την πρώτη ανάλογη φωτογραφία του 2020.

Ειδικότερα, η αστροναύτης βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και έτσι μπόρεσε να παρακολουθήσει το φαινόμενο, το οποίο έγινε ορατό στο βόρειο ημισφαίριο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, η «βροχή» των Τεταρτίδων συνέπεσε με το Βόρειο Σέλας, που είναι γνωστό και ως Aurora Borealis και ήταν εντυπωσιακό έτσι όπως καταγράφηκε στη ρωσική πόλη Μουρμάνσκ.

​Η φάση αποκορύφωσης των Τεταρτίδων διαρκεί λίγο, περίπου δύο ώρες και, σύμφωνα με τη NASA, «πρόκειται για την καλύτερη διαστημική βροχή του χρόνου».

Υπενθυμίζεται ότι η Κοχ «έγραψε» ιστορία, τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς έσπασε το ρεκόρ παραμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό καθώς, στις 28 του προηγούμενου μήνες, συμπλήρωσε 289 συναπτές ημέρες.

Η διαστημική αποστολή της Κοχ άρχισε τον περασμένο Μάρτιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο και έτσι θα φτάσει τις 340 συναπτές ημέρες.

Can you see shooting starts from space? Turns out, yes! The first meteor shower of the decade and we were lucky enough to catch it from the @Space_Station along with the northern lights. This is a composite image of a few of the #quadrantids as they blazed into the atmosphere. pic.twitter.com/ETdMRK1d86

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 6, 2020