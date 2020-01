Δολοφονία Σουλεϊμανί: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο του υποστράτηγου

Εν μέσω απειλών από την Τεχεράνη και δραματικής κλιμάκωσης της κρίσης στον Κόλπο, βίντεο – ντοκουμέντο από την επίμαχη στιγμή της ανατίναξης του αυτοκινήτου του Σουλεϊμανί βλέπει το φως της δημοσιότητας και συγκλονίζει.

Μέχρι πριν από λίγες ώρες, το Πεντάγωνο παρέμενε αόριστο σχετικά με την ίδια την επιχείρηση, όταν παραδέχθηκε σε ανακοίνωσή του πως διεξήγαγε την ενέργεια αυτή κατά διαταγήν του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει πλέον βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το όχημα του Κασέμ Σουλεϊμάνι, δίχως να έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad‘s International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020