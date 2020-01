Οι Γάλλοι «έπιασαν στα πράσα» τους Τούρκους: Με συνοδεία φρεγάτας έστειλαν όπλα στη Λιβύη (βίντεο)

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, όπως ανέφερε σήμερα μια γαλλική στρατιωτική πηγή.

Το φορτηγό πλοίο Bana, με σημαία Λιβάνου, έπιασε την Τετάρτη στο λιμάνι της Τρίπολης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Marine Traffic, που παρακολουθεί όλα τα πλοία σε πραγματικό χρόνο, ανέφερε ότι το Bana έπλεε σήμερα το απόγευμα στα ανοιχτά της Σικελίας.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ δημοσίευσε φωτογραφίες του εξοπλισμού που μεταφέρουν οι Τούρκοι στη Λιβύη.

Παράλληλα στον λογαριασμό του LNA στο Twitter αναρτήθηκε και βίντεο που σύμφωνα με τον LNA έχει τραβηχτεί στο αμπάρι του εν λόγω πλοίου και δείχνει τεθωρακισμένα οχήματα. Πρόκειται για τουρκική εισβολή που παραβιάζει κάθε κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρει το LNA.

Turkish ship that it landed in the port of Tripoli last Tuesday, January 28, 2020

This is confirmed by the General Command that it is a #Turkish invasion that violates all international laws and norms and violates the ceasefire in the western region.#GNA #Libya pic.twitter.com/lNgJUq8iRM

