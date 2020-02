Η μυθική έπαυλη της Κοκό Σανέλ και του εραστή της γίνεται πολυτελές ξενοδοχείο

Σύντομα, επισκέπτες της Σκωτίας θα έχουν την ευκαιρία να διαμείνουν σε ένα από τα δωμάτια που κατοικούσε η Κοκό Σανέλ.

Η γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας μετέφερε την γαλλική αισθητική της στην ύπαιθρο της Σκωτίας και συγκεκριμένα στο Σάδερλαντ, κάνοντας το Rosehall Estate θερινή κατοικία της.

Τα καλοκαίρια επισκεπτόταν το πολυτελές οίκημα με τον σύντροφό της, Χιου Μπέντορ Γκρόσβενορ, ο οποίος ήταν Δούκας του Γουέστμινστερ και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Το πέτρινο αρχοντικό έμεινε ακατοίκητο από το 1967. Σήμερα έχει αποκτηθεί από έναν αγοραστή (αγνώστων στοιχείων) και σύντομα θα μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο.

