Ιράν: Εμείς καταρρίψαμε από λάθος το ουκρανικό Boeing

Ο στρατός του Ιράν κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος».

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake. My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα τους πολίτες της χώρας ότι “ο υπεύθυνος” για την τραγωδία με την κατάρριψη του Boeing 737 των Ukranian Airlines International την Τετάρτη θα λογοδοτήσει “αμέσως” στη στρατιωτική δικαιοσύνη.

“Σας διαβεβαιώνουμε ότι επιδιώκοντας ριζικές μεταρρυθμίσεις στις επιχειρισιακές διαδικασίες των ενόπλων δυνάμεων, θα καταστήσουμε αδύνατη την επανάληψη τέτοιου είδους λαθών”, τόνισε στην ανακοίνωσή του.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ». Από τη συντριβή του Boeing έχασαν τη ζωή τους και οι 176 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους Ιρανοί.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Εξάλλου ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου της Ρωσίας Κονσταντίν Κοσάτσεφ εκτίμησε ότι το Ιράν “θα πρέπει να πάρει μαθήματα” από την τραγωδία αυτή.

“Αν η αποκωδικωποίηση των μαύρων κουτιών (του ουκρανικού αεροσκάφους) και η έρευνα δεν αποδείξουν ότι ο ιρανικός στρατός το έκανε σκοπίμως (…), το θέμα θα πρέπει να κλείσει. Με την ελπίδα να πάρουν μαθήματα και να ληφθούν μέτρα από όλες τις πλευρές”, δήλωσε ο Κοσάτσεφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Η πτήση PS752 της ουκρανικής εταιρείας Ukraine Airlines International συνετρίβη δυτικά της Τεχεράνης λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Imam Khomeini, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 176 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό. Αρχικά το Ιράν διέψευδε τις πληροφορίες των ΗΠΑ ότι κατέρριψε κατά λάθος το ουκρανικό αεροσκάφος.

Σε ανάρτηση του στο twitter ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί ανέφερε ότι η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι “μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος” και πρόσθεσε ότι η χώρα του “λυπάται βαθιά για το συμβάν”.

“Η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος”, τόνισε ο Ροχανί. “Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια”, πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή του ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η έρευνα για τις συνθήκες της κατάρριψης του ουκρανικού αεροσκάφους θα συνεχιστεί.

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, επίσης στο Twitter, ζήτησε “συγγνώμη” εκ μέρους της χώρας του για το λάθος που διέπραξε ο ιρανικός στρατός, κατηγορώντας παράλληλα “τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ”.

“Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή”, έγραψε ο Ζαρίφ.

“Θερμά συλλυπητήρια, μετάνοια και συγγνώμη από τον λαό μας, από τις οικογένειες όλων των θυμάτων και από τις άλλες χώρες που επλήγησαν”, πρόσθεσε.