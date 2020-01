Κίνα: Ομορφα γλυπτά από πάγο στο φετινό φεστιβάλ της Χαρμπίν

To φεστιβάλ είναι διεθνές και είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ γλυπτικής σε χιόνι και πάγο σε όλον τον κόσμο.

Στην περίπτωση που αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να είναι η Χώρα των Θαυμάτων τον χειμώνα, δεν έχει παρά να επισκεφθεί το Harbin International Ice Snow Sculpture Festival στην Κίνα έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Το φεστιβάλ είναι μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στην πόλη Χαρμπίν της κινεζικής επαρχίας Χεϊνλονγκτζιάνγκ κάθε χρόνο, από το 1999. Αρχικά, οι συμμετέχοντες ήταν σχεδόν μόνο Κινέζοι γλύπτες πάγου. Πλέον, το φεστιβάλ είναι διεθνές και είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ γλυπτικής σε χιόνι και πάγο σε όλον τον κόσμο.

Η Χαρμπίν δικαίως έχει κερδίσει τον χαρακτηρισμό «ένα από τα πιο κρύα μέρη της Γης». Και η πόλη βρήκε έναν θαυμάσιο τρόπο για να αγκαλιάσει, να οικειοποιηθεί την παγωμένη ύπαρξή της.

Με ανεξίτηλα γράμματα έχει χαράξει το όνομά της σε όλα τα βιβλία δημοφιλών χειμερινών τουριστικών προορισμών με τη χειμωνιάτικη Χώρα των Θαυμάτων, η οποία απαιτεί περίπου 220.000 κυβικά μέτρα πάγου για να πάρει σάρκα και οστά: σύμφωνα με το China Highlights, το φεστιβάλ επισκέπτονται κάθε χρόνο περίπου 15 εκατομμύρια επισκέπτες.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο φετινό, το 36ο φεστιβάλ, το θέμα είναι «Ice Snow Integration, Happy to Go Together» και αυτό έδωσε μεγάλη ελευθερία στους δημιουργούς που ήρθαν από τις τέσσερις γωνιές της Γης. Εργάστηκαν 10.000 άνθρωποι για να κόψουν, να μεταφέρουν και να λαξεύσουν τον πάγο. Φέτος, όλη η έκταση των 600.000 τετραγωνικών μέτρων είναι καλυμμένη με εξαίσια γλυπτά πάγου, κάποια από τα οποία έχουν ύψος πάνω από 45 μέτρα.