Κωνσταντινούπολη: Αεροπλάνο κόπηκε στα τρία στο αεροδρόμιο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη διάλυση αεροπλάνου, Boeing 737-800, στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Το αεροπλάνο κόπηκε στα τρία όταν βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν νεκροί. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τραυματίες.

Ο διάδρομος προσγείωσης ήταν ολισθηρός εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της Σμύρνης.

Εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη- Κωνσταντινούπολη, ενώ στο Boeing βρίσκονταν 177 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Daily Sabah», όλοι οι επιβάτες έχουν καταφέρει να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την άτρακτο του αεροσκάφους.

Την παραπάνω είδηση επιβεβαίωσε και το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, το οποίο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί, γίνεται όμως λόγος για τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το πρακτορείο CNN Turk, τμήμα του αεροσκάφους έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Την ώρα του ατυχήματος επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

To αεροπλάνο ανήκει στην Pegasus Airlines, τη μεγαλύτερη εταιρεία τσάρτερ στη γείτονα χώρα.

Εδρεύει στο Αεροδρόμιο Ataturk, στην Κωνσταντινούπολη, ενώ εκτελεί πτήσεις προς τα τουριστικά θέρετρα της Τουρκίας από την Βόρεια και Νότια Ευρώπη. Επίσης, νοικιάζει αεροσκάφη και πληρώματα σε άλλες εταιρείες. Έχει δευτερεύουσα βάση το Αεροδρόμιο Αττάλειας

Οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες στο «Σαμπιχά Γκιοκτσέν» θα εκτελεστούν από το άλλο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

