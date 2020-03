Κορωνοϊός: Σκηνές χάους στα αεροδρόμια των ΗΠΑ μετά τα έκτακτα μέτρα Τραμπ

Οι νέοι έλεγχοι για τους Αμερικανούς που επιστρέφουν από την Ευρώπη, που τέθηκαν σε ισχύ για να αποτραπεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού στις ΗΠΑ, προκάλεσαν σκηνές χάους σε πολλά αεροδρόμια της χώρας, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επιβατών που έπρεπε να ελεγχθούν.

Ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την απαγόρευση εισόδου σε αμερικανικό έδαφος όλων όσοι διαμένουν ή μετέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα της ζώνης Σένγκεν. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και θα επεκταθεί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τοπική ώρα στη Βρετανία και την Ιρλανδία.

How stupid can the USA be 😐7 Hour wait to be tested for Coronavirus at airports, look at these queues. That’s how it spreads #COVID19

Οι Αμερικανοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι στις ΗΠΑ μπορούν να επιστρέψουν από τη Γηραιά Ήπειρο. Όμως, δεν μπορούν να περάσουν παρά μονάχα από 13 αεροδρόμια, τα μεγαλύτερα της χώρας, όπου εφαρμόζονται υγειονομικοί έλεγχοι και κατόπιν ζητείται από αυτούς να μπουν σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Welcome home! Arriving passengers from Europe have faced lines lasting up to six hours as travelers are forced to enter through 13 designated ‘funnel’ airports. This was the scene arriving at Chicago O’Hare airport USA#coronavirus pic.twitter.com/han1MWBAbY

— Tony De Jonker (@TonyDeJonker) March 15, 2020