Ο Τραμπ έτρωγε ρολό κιμά και παγωτό όταν αμερικανικά drone δολοφονούσαν τον Σολεϊμανί – Φωτογραφίες

Μια σειρά από φωτογραφίες παρουσιάζουν σκηνές από το «ιστορικό» δείπνο και αναρτήθηκαν σε Twitter και Instagram, την Παρασκευή, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, CNN.

«Εχθές το βράδυ είχαμε ένα αξέχαστο και ιστορικό βράδυ στο Mar-a-Lago. Είμαι περήφανος για τον πρόεδρό μας που ανέλαβε αποφασιστική δράση», έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών, Κέβιν ΜακΚάρθι, που ανήρτησε τις φωτογραφίες, στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

​Η συγκεκριμένη ιστορία θυμίζει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ όταν έτρωγε «ένα πανέμορφο κομμάτι κέικ σοκολάτα» μαζί με τον επικεφαλής της Κίνας, πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαν μια επίθεση με πυραύλους στη Συρία, τον Απρίλη του 2017.

«Είπα, κ. πρόεδρε, αφήστε με να σας εξηγήσω κάτι – αυτό ήταν κατά τη διάρκεια του επιδορπίου-», είπε ο Τραμπ, τότε. «Ρίξαμε μόλις 59 πυραύλους, που όλοι τους βρήκαν το στόχο, απίστευτο, από ξέρετε εκατοντάδες χλμ. μακριά, όλοι τους χτύπησαν καταπληκτικά. Εξαιρετικά.

Είναι τόσο απίστευτο. Είναι εξαιρετικό. Είναι ιδιοφυές», είχε σχολιάσει τότε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίθεση με πυραύλους στη Συρία.

Last night was a memorable and historic evening at Mar-a-Lago—the Winter White House. Proud of our President for taking decisive action! 🇺🇸 pic.twitter.com/VjuChrZyOH

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 3, 2020