Ο Τραμπ ξέσπασε γιατί δεν του πέρασαν κλήση του Πούτιν: Βιβλίο αποκαλύπτει διαλόγους – φωτιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επέπληξε τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικ Φλιν και άλλους ανώτερους υπαλλήλους του Λευκού Οίκου για το γεγονός ότι δεν τον ενημέρωσαν για το τηλεφώνημα του Βλαντίμιρ Πούτιν, μερικές εβδομάδες μετά την εκλογική του νίκη, σύμφωνα με νέο βιβλίο για τα έργα και τις ημέρες του Αμερικανού προέδρου.

Το νέο βιβλίο «Ο Τραμπ και οι Στρατηγοί του: Το Κόστος του Χάους» (Trump and His Generals: The Cost of Chaos») που έγραψε ο Βρετανός δημοσιογράφος Peter Bergen, ρίχνει φως στη σημερινή σχέση της αμερικανικής κυβέρνησης των ΗΠΑ με το Πεντάγωνο, όπως αναφέρει το Business Insider.

Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο περιγράφεται μια συζήτηση που φέρεται να έγινε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του προσωπικού στις 27 Ιανουαρίου 2017. Την περίοδο εκείνη, ο Τραμπ είχε υποδεχτεί τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, που ήταν και η πρώτη επίσκεψη από τη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Μέι ρώτησε τον Τραμπ εάν έχει μιλήσει με τον Πούτιν, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο

«Όχι, δεν έχω», απάντησε ο Τραμπ.

Ο αντιστράτηγος Μάικ Φλιν που βρίσκονταν κοντά του, έσκυψε και είπε στον Τραμπ:

«Κύριε, κανονίζουμε αυτήν την κλήση τώρα. Ο πρόεδρος Πούτιν κάλεσε πριν από αρκετές ημέρες, αλλά δεν καταφέραμε να το βάλουμε ακόμη στο πρόγραμμά σας».

Η φράση αυτή προκάλεσε την έκρηξη του Τραμπ:

«Με κοροϊδεύετε; Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να με καλέσει και δεν περάσατε την κλήση; Τι διάολο σκεφτόσασταν;” φέρεται να είπε ο Τραμπ.

«Λοιπόν, κύριε, ξέρετε, έχετε πολλές εισερχόμενες κλήσεις και προσπαθούμε να τιδιαχειριστούμε με ποιον μιλάτε», απάντησε ο Φλιν.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πούτιν ως τον «μοναδικό άνθρωπο στη Γη που μπορεί να μας καταστρέψει», καθώς αμφισβήτησε την απόφαση του προσωπικού του να μην προωθήσει την τηλεφωνική κλήση.

«Τι είδους μαλ… είναι αυτό; Πώς είναι δυνατόν ο Πούτιν να με καλεί και εσείς να μην προωθείτε την κλήση; Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε», φέρεται να είπε αργότερα ο Τραμπ στα ανώτερα στελέχη του προσωπικού του, σύμφωνα με το βιβλίο.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Λευκού Οίκου που επικαλείται, ο Τραμπ είχε αργότερα τηλεφωνική συνομιλία «συγχαρητηρίων» διάρκειας μιας ώρας με τον Πούτιν, στις 28 Ιανουαρίου 2017. Συνομίλησαν, μεταξύ άλλων, για τη μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος και την κατάσταση στη Συρία. Η συζήτηση περιγράφηκε ως «θετική» και «σημαντική έναρξη για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».