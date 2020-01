Οργή για το βίντεο του Σαλβίνι που παρωδεί το επεισόδιο του Πάπα με μία πιστή

Με οργή αντέδρασαν χιλιάδες χρήστες του Twitter στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμο του ο ακροδεξιός ηγέτης της ξενοφοβικής Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, στο οποίο παρωδεί το επεισόδιο με την επίπληξη του Πάπα Φραγκίσκου σε μία πιστή που του τράβαγε επίμονα το χέρι – για το οποίο ο Ποντίφικας ζήτησε σήμερα δημοσίως συγνώμη, λέγοντας ότι ως κοινός θνητός, «Καμιά φορά χάνω κι εγώ την υπομονή μου».

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman’s clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu

— Reuters (@Reuters) January 1, 2020