Πέταξαν από Νέα Υόρκη – Λονδίνο σε χρόνο ρεκόρ λόγω… ισχυρού αέρα

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν τροφοδοτήσει τις ανεμογεννήτριες με ενέργεια ρεκόρ, έχουν όμως προκαλέσει προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, έχουν αναβάλλει ποδοσφαιρικούς αγώνες και… έφεραν ένα αεροσκάφος από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο σε χρόνο ρεκόρ.

Η πτήση 112 της British Airways ήταν η πιο γρήγορη υποηχητική πτήση στην ιστορία, καθώς έκανε την απόσταση σε 4 ώρες και 56 λεπτά, σύμφωνα με το Flight Radar24, από 6 ώρες και 55 λεπτά που είναι η κανονική διάρκεια της συγκεκριμένης πτήσης.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we’re not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020