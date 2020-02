Ποτάμι στην Ινδία έχει πιάσει φωτιά, ύστερα από διαρροή πετρελαίου – Βίντεο

Μάχη με τις φλόγες σε ποτάμι δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής Ντιμπρουγκάρ στην Ινδία, καθώς ύστερα από την διαρροή αγωγού πετρελαίου και την επακόλουθη έκρηξη, έχει εξαπλωθεί φωτιά κατά μήκος του ποταμού.

Η πυρκαγιά μαίνεται εδώ και μέρες στο ποτάμι Μπούρχι Ντίχινγκ, λόγω της έκρηξης στον αγωγό πετρελαίου σύμφωνα με τις αρχές και καθώς το πετρέλαιο είναι πιο ελαφρύ από το νερό, βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού φλεγόμενο.

Burhi Dihing river in the #Dibrugarh district area catches fire due to pipeline blast. The huge flames have surrounded the area in the past few days. It’s a massive issue that impacts the environment and marine life. The fire has not been doused yet @CMOfficeAssam #Assam pic.twitter.com/iTO8dKrl6n

— Aasin Bora (@AasinBora) February 3, 2020