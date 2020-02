Προσγείωση τρόμου στη Σιβηρία: Αεροσκάφος κατέληξε σε περιοχή γεμάτη χιόνια – Δείτε βίντεο

Ένα χτύπημα στο πτερύγιο της ουράς και μια δυσλειτουργία στους τροχούς προσγείωσης, είχαν σαν συνέπεια την απότομη προσγείωση ενός Boeing 737 της ρωσικής UTair σε αεροδρόμιο της Σιβηρίας, ενώ τα 94 άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος (88 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος) κατάφεραν να βγουν από τις εξόδους έκτακτης ανάγκης.

Το δικινητήριο αεροσκάφος επιχείρησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Usinsk, στη Δημοκρατία του Κομί, ωστόσο γλίστρησε από τον αεροδιάδρομο, λόγω παγετού και κατέληξε σε μια χιονισμένη περιοχή, δίπλα στο αεροδρόμιο.

Στο μεταξύ, ένας από τους επιβάτες κατέγραφε μέσα από το κινητό του την απότομη προσγείωση του αεροσκάφους στο έδαφος, την οποία ακολούθησε ένα ισχυρό χτύπημα της ουράς στο έδαφος, που είχε σαν συνέπεια να καταστραφεί μέρος της οροφής.

#UTair’s #Boeing737 hits runway with its tail during hard landing

MORE: https://t.co/WH7aGnbfCW pic.twitter.com/IIez4LPDco

— RT (@RT_com) February 9, 2020