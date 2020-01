Πυρκαγιές Αυστραλία: Απεγνωσμένο κοάλα πλησιάζει ποδηλάτη για να πιει νερό [VIDEO]

Απεγνωσμένα κοάλα πλησιάζουν ανθρώπους για βοήθεια την ώρα που οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται. Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ υπολογίζουν ότι περίπου 8000 κοάλα έχουν σκοτωθεί στις πυρκαγιές.

όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα κοάλα πλησιάζει έναν ποδηλάτη, προκειμένου να του δώσει νερό. Τα κοάλα δεν συνηθίζουν να πλησιάζουν τους ανθρώπους, ωστόσο απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές είναι ευάλωτα και απροστάτευτα, καθώς είναι πολύ βραδυκίνητα.

Desperate koalas are approaching humans for help as Australia’s wildfires continue to rage.

Experts from the University of Sydney fear around 480 million animals – including 8,000 koalas – have been killed in the blaze. pic.twitter.com/xHXjkxVSym

— Channel 4 News (@Channel4News) December 28, 2019