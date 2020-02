Renée Zellweger:κέρδισε το Oscar για το ρόλο της στη «Judy» κι έκανε ιδιαίτερη μνεία στις συνυποψήφιές της

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Renée Zellweger στις γυναίκες συνοποψήφιές της, κατά τον ευχαριστήριο λόγο της, λαμβάνοντας το Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία “Judy”.

«Τη χρονιά που πέρασε, όλες οι συζητήσεις που έγιναν μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών που γιόρτασαν την Judy Garland, είναι μια γλυκιά υπενθύμιση ότι οι ήρωές μας, μας ενώνουν. Τώρα, οι καλύτεροι από εμάς που μας εμπνέουν να βρούμε το καλύτερο στον εαυτό μας, μας ενώνουν – όταν κοιτάμε και συμφωνούμε για τους ήρωές μας. Και αυτό ήταν σημαντικό» είπε η Zellweger κατά την παραλαβή του χρυσού αγαλματίδιου και κατονόμασε μερικές προσωπικότητες που θεωρεί ότι μοιράζονται τις καλύτερες ιδιότητες της Garland, όπως η Serena Williams, η Selina και Harriet Tubman.

“Though Judy Garland did not receive this honor in her time, I am certain that this moment is an extension of the celebration of her legacy.”

