Συντριβή Boeing 737 στο Ιράν: «Επικρατέστερο σενάριο η κατάρριψη» λέει ανεξάρτητη ομάδα ειδικών

Τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν μέσα στην ημέρα, σχετικά με τους αρχικούς ισχυρισμούς του Ιράν πως το θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην Τεχεράνη ήταν αποτέλεσμα τεχνικών σφαλμάτων, ήρθαν να ενισχύσουν οι ισχυρισμοί ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ανέφεραν πως, ούτε λίγο ούτε πολύ, η συντριβή του Boeing 737-800 της Ukrainian International Airlines με τους 176 επιβάτες, χαρακτηρίζεται ως «κατάρριψη».

Την αρχικη θέση των Ιρανών αξιωματούχων περί «τεχνικής βλάβης» που οδήγησε στην πτώση και συντριβή, ενστερνίστηκε αρχικά και η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Τεχεράνη, αλλά αργότερα απέσυρε τη δήλωσή της και, ξεκαθαρίζοντας πως είναι δουλειά μιας επίσημης επιτροπής να καθορίσει την αιτία του δυστυχήματος.

very suspicious pictures from today’s plane crash in Iran…looks like this was shot down… pic.twitter.com/0dzKOIx39n

— the joker (@WeissJurgen) January 8, 2020