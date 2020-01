Θαύμα στο Κασμίρ: Ανασύρθηκε ζωντανή 12χρονη που για 18 ώρες είχε πλακωθεί από χιονοστιβάδα

Μια 12χρονη βρέθηκε ζωντανή, έχοντας παραμείνει θαμμένη για 18 ώρες κάτω από όγκους χιονιού, όταν μια μεγάλη χιονοστιβάδα καταπλάκωσε το πατρικό της σπίτι στο Κασμίρ. Η Σαμίνα Μπίμπι επί ώρες ούρλιαζε και φώναζε για βοήθεια, καθώς παρέμεινε εγκλωβισμένη σε ένα δωμάτιο όπου είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Ο απολογισμός από τις χιονοστιβάδες που έπληξαν το Νίλαμ Βάλεϊ στο Πακιστάν, στην περιοχή των Ιμαλαΐων, ανήλθε στους 74 νεκρούς, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς. Η Σαμίνα ήταν μεταξύ λίγων των τυχερών.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί» είπε στο Reuters από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Μουζαφαραμπάντ, όπου εκείνη και δεκάδες άλλοι τραυματίες νοσηλεύονται, μετά την αεροδιακομιδή τους εκτός της πληγείσας περιοχής.

Girl buried under Pakistan avalanche for 18 hours is found alive. #pakistan https://t.co/iXoP8ofDrC

