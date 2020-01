Τραγωδία στην ταφή του Σουλεϊμανί: Ποδοπατήθηκαν διαδηλωτές- Πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς

Τραγωδία σημειώθηκε πριν την ταφή στην Κερμάν του Κασέμ Σουλεϊμανί του ιρανού υποστρατήγου που δολοφονήθηκε από αμερικανική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση υπήρξε επεισόδιο με αρκετούς από τους διαδηλωτές να ποδοπατούνται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες με μια πρώτη εκτίμηση να μιλά έως και για περισσότερα από 20 θύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει πλάνα με χιλιάδες ανθρώπους, αρκετοί εκ των οποίων μαυροντυμένοι, να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Another video from Solleimani’s funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA

— Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 7, 2020