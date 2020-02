Βίντεο: Aταίριαστο ντουέτο – Το κογιότ και ο ασβός

Μία υπέρυθρη κάμερα συνέλαβε το παιχνιδιάρικο κογιότ, που περιμένει στην είσοδο μίας σήραγγας, κάτω από έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στα βουνά της Καλιφόρνια, στη Σάντα Κρουζ.

Το στιγμιότυπο κατεγράφη τον περασμένο Νοέμβριο και κυκλοφόρησε την Τρίτη (4 Φεβρουαρίου) από την ΜΚΟ Peninsula Open Space Trust.

Το βίντεο έχει καταγραφεί στο πλαίσιο τριετούς μελέτης για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης της άγριας φύσης – κυρίως με ζώα, σε βασικούς δρόμους μέσα και γύρω από τα βουνά της Σάντα Κρουζ.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει και στο παρελθόν πάντως, ότι τα κογιότ και οι ασβοί κυνηγούν μαζί!

This is the best thing you’ll see all day! 🐾

Our wildlife cameras spotted a #coyote and #badger together — the first time this type of behavior has been captured in the San Francisco #BayArea.https://t.co/YDcnhyiWL1 pic.twitter.com/qZQgcbwtTk

— Open Space Trust (@POST_fans) February 4, 2020