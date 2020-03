Δίδυμα μωρά γεννιούνται και πιάνονται αμέσως από το χέρι – viral videο

H διάσημη ηθοποιός Alyssa Milano έκανε το πιο συγκινητικό repost στο Twitter.

Το video που δημοσίευσε, δείχνει δύο νεογέννητα αδελφάκια που αναζητούν ένα καθησυχαστικό άγγιγμα, ενώ βρίσκονται στην αγκαλιά της μητέρας τους, λίγα μόλις λεπτά μετά τη γέννησή τους. Τα δίδυμα καταφέρνουν να κρατηθούν από το χέρι αμέσως μετά τα πρώτα τους λεπτά στον κόσμο, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Το συγκινητικό video έγινε viral και προκάλεσε χιλιάδες σχόλια και likes.

Δείτε το video παρακάτω:

Look at these newborn twins reaching out and finding each other. 😭 pic.twitter.com/Ki5FifQeB9

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 27, 2020