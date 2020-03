flatteningthecurve: Το video – gif που κάνει το γύρο του διαδικτύου κι έχει σκοπό τον περιορισμό του κoρωνοϊού

«Πρέπει να ισιώσουμε την καμπύλη», αυτός είναι ο στόχος #flatteningthecurve.

Το viral gif που κάνει τον γύρο του διαδικτύου εξηγεί με τον πιο απλό τρόπο, χωρίς μαθηματικά και στατιστικά, τη σημασία της πρόληψης για τη μετάδοση του κορωνοϊού και τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Η μικροβιολόγος Dr Siouxsie Wiles συνεργάστηκε με τον illustrator, Toby Morris και δημιούργησαν ένα «εύκολο» στο μάτι gif που έγινε viral.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας φαίνεται να λέει «Σιγά, είναι μια απλή γρίπη, ένα κρύωμα» -τότε η καμπύλη των κρουσμάτων αυξάνεται κατακόρυφα, ξεπερνώντας τη γραμμή του συστήματος υγείας. Στη δεύτερη φάση, μια γυναίκα λέει «Μην πανικοβάλλεσαι, αλλά πρόσεχε. Πλύνε τα χέρια σου, μείνε στο σπίτι» -και τότε η καμπύλη χαμηλώνει σε ύψος και αυξάνεται σε πλάτος.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι πιθανότατα αναπόφευκτο να νοσήσει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αλλά είναι σημαντικό αυτό να απλωθεί χρονικά ώστε να μπορέσει το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί.

Our #FlattenTheCurve graphic is now up on @Wikipedia with proper attribution & a CC-BY-SA licence. Please share far & wide and translate it into any language you can! Details in the thread below. #Covid_19 #COVID2019 #COVID19 #coronavirus Thanks to @XTOTL & @TheSpinoffTV pic.twitter.com/BQop7yWu1Q

