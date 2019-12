GNTM 2: Άννα-Μαρία και Κάτια οι νικήτριες – Οργή για το φιάσκο στην ψηφοφορία

Η Αννα Μαρία Ηλιάδου ήταν νικήτρια. Και η Κάτια Ταραμπανκό ήταν νικήτρια. Μόνο η Κέισι Μίζιου έχασε. Ετσι όπως έγινε βέβαια θα μπορούσε και η Κέισι να είναι νικήτρια.

Για μία ακόμη χρονιά ο τελικός του «Next top Model» σκόνταψε στα τεχνικά προβλήματα και στην προχειρότητα του συστήματος ψηφοφορίας και της παραγωγής με αποτέλεσμα να υπάρξει αμηχανία και απόφαση να μοιραστεί το έπαθλο στις δύο κοπέλες που ούτως ή άλλως είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από τις βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής.

Αμέτρητα τα οργισμένα σχόλια του κόσμου στα κοινωνικά δίκτυα καθώς δε βρέθηκε κάποιος που κατάφερε να ψηφίσει, τουλάχιστον όπως φάνηκε από μία μικρή έρευνα στο twitter… «Ολο λάθος», «Ο,τι πιο αποτυχημένο σε τελικό τα τελευταία χρόνια» και άλλα παρόμοια γράφτηκαν ενώ δεν υπήρχαν θετικά σχόλια.

Το πιο απολαυστικό σχόλιο στο twitter ήταν του Χρήστου Κούτρα, διευθυντή του fthis.gr ο οποίος αναρωτήθηκε «αν του χρόνου θα ανέβουν δύο παραστάσεις Ιψεν».

Μετά από αυτό που είδαμε και που έγινε, μάλλον Ιονέσκο θα προτιμήσουμε, αγαπητέ. Αμήχανη για μία ακόμη φορά η Βίκη Καγιά, αμήχανοι και οι υπόλοιποι κριτές, ούτε που κατάλαβαν οι φιναλίστ τι ακριβώς συνέβη.

Το χρονικό του τελικού

Oι τρεις καλύτερες, Άννα – Μαρία Ηλιάδου, Κέισι Μίζιου, Κάτια Ταραμπανκό, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις τελευταίες προκλήσεις του διαγωνισμού, οι οποίες ήταν καθοριστικές ως προς την διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας. Το concept των φωτογραφικών δοκιμασιών ήταν «Celebration» και οι 3 φιναλίστ φωτογραφήθηκαν από τον Δημήτρη Σκουλό.

Λίγα διαμάντια, ένα μπουρνούζι και τον φωτογράφο μου

Στην πρώτη δοκιμασία με τίτλο «The Preparation/Towels», οι υποψήφιες μπήκαν στην Προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Hilton και πόζαραν υποδυόμενες τις πλούσιες που φόρεσαν την μπουρνουζοπετσέτα και τα πανάκριβα κοσμήματα.

Η Αννα – Μαρία ενθουσίασε την κριτική επιτροπή η οποία την χαρακτήρισε «κουκλάρα», «τέλεια», «σαγηνευτική» και άλλα παρόμοια. «Ελαφάκι, ελαφάκι αλλά είναι μέσα στο νάζι», είπε χαρακτηριστικά ο Σκουλός. Κάτι ξέρει παραπάνω προφανώς.

Ακολούθησε η Κέισι την οποία η κυρία Καγιά όσο δεν ούρλιαζε και δεν τραγουδούσε, την χαρακτήρισε «καραντάνα». Ομορφη και με φοβερό χαμόγελο έκλεψε τις εντυπώσεις και κατάφερε να αποσπάσει θετικά σχόλια ακόμη και από τον Αγγελο Μπράτη.

Φυσικά ήρθε η σειρά της Κάτιας η οποία χαρακτηρίστηκε «πολύ ντίβα και σύμφωνα με την Ηλιάννα Παπαγεωργίου έκανε «λήψη τελικού». Οι άλλες δύο ούτε ασχολήθηκαν αλλά ούτε και χειροκρότησαν. Όχι τυχαία. Εντωμεταξύ η Κάτια λίγο έλειψε να πιστέψει ότι η προεδρική σουίτα της ανήκει…

Φυσικά ακολούθησε και μία ομαδική φωτογραφία όπου η Κάτια δεν έκρυψε το χαρακτήρα της για μία ακόμη φορά λέγοντας πως είναι καλύτερη από τις άλλες δύο. Και κάπως έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε.

Στην Κούβα, στην Κούβα, αδελφές μου

Στη δεύτερη δοκιμασία με τίτλο «The Party/ Havana Club» το σκηνικό θύμιζε κάτι από κλαμπ της Κούβας του ’30, με ατμόσφαιρα παλιού Hollywood, με τις Έλενα Χριστοπούλου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να πλαισιώνουν τις υποψήφιες, οι οποίες ήταν ντυμένες με high fashion τουαλέτες Vrettos Vrettakos και κοσμήματα.

Πρώτη εμφανίστηκε η Κάτια, η οποία ήταν άκρως εντυπωσιακή και για μία ακόμη φορά η Βίκη Καγιά είδε μία «ντάνα» μπροστά της. «Είσαι ποίημα» αναφώνησε η Ελενα Χριστοπούλου όσο η επιτροπή τραγουδούσε το «Μάμπο το Μπραζιλιέρο».

Η Κέισι υπέρλαμπρη μέσα σε μία χρυσή τουαλέτα δεν τα πήγε τόσο καλά στην αρχή, κυρίως σε εκφράσεις. Χρειάστηκε χρόνο και ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να «πάρει μπρος».

Η Αννα – Μαρία στάθηκε τυχερή καθώς ως πουλέν του Αγγελου Μπράτη δέχθηκε ιδιαίτερη βοήθεια.

Ερωτα, αχ έρωτα

Η τρίτη δοκιμασία με τίτλο «The After Party/ Dancing In The Rain» επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη: το πάρτι έχει τελειώσει και τα κορίτσια γιορτάζουν τη μεγάλη τους στιγμή, παρέα με τους συντρόφους τους. «Το ωραιότερο μακιγιάζ για μια γυναίκα είναι ο έρωτας», είπε ο Υβ Σεν Λοράν.

Το επανέλαβε και ο Αγγελος Μπράτης. Μόνο που απ’όσο φάνηκε καλύτερα μακιγιαρισμένη ήταν η Κέισι η οποία είναι βαθειά ερωτευμένη. Η Αννα – Μαρία είχε μία συστολή λόγω ηλικίας και η Κάτια απλά δεν μας έπεισε.

Ο σύντροφος της Κάτιας, ο Γιάννης της έκανε πρόταση γάμου αλλά η ίδια θεώρησε πως η στιγμή δεν ήταν κατάλληλη και το δαχτυλίδι έμεινε στην τσέπη του σακακιού.

Ο εγκλεισμός μπέρδεψε την Αννα – Μαρία, η οποία δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει συναισθηματικά απέναντι στον σύντροφό της και η Κέισι αφέθηκε στην αγκαλιά ενός συντρόφου που έδειξε ότι την λατρεύει.

Η Αννα Μαρία σε πλήρη σύγχυση και κλαίγοντας γοερά δήλωσε πως ήθελε να αποχωρήσει μετά από πίεση του συντρόφου της κι ευτυχώς επενέβη η Βίκη Καγιά και την συνέφερε ενώ φυσικά το άγχος της Κάτιας ήταν να βγει καλή η φωτογραφία οπότε… όλα καλά.

Ολα τα λεφτά ήταν η Κέισι. Ερωτας ως το κόκκαλο. Περίεργη η εικόνα Κάτιας – Γιάννη, με εκείνη να θυμώνει καθώς ακούστηκαν περισσότερα «μπράβο Γιάννη». Συναίσθημα δεν βγήκε, αλλά η ερωτική πόζα περίσσεψε. Γενικά πάντως το συνολικό αποτέλεσμα ήταν άκομψο και προκάλεσε και τα πιο αρνητικά σχόλια των χρηστών του twitter.

Και βέβαια, όπως είπε και η Ελενα Χριστοπούλου, «έχουμε και το τζουκ μποξ εδώ, την Καγιά», η οποία δεν σταμάτησε να τραγουδάει. Δυστυχώς.

Η ώρα του τελικού

Ολες οι παίκτριες επέστρεψαν στο πλατό και έκαναν έναν σύντομο απολογισμό ενώ δεν παρέλειψαν να αφηγηθούν και την εμπειρία τους μετά το ριάλιτι.

Ακολούθησαν εναγκαλισμοί, αποκαλύψεις και αδειάσματα. Η Κάτια ξεχώρισε μόλις τέσσερις φίλες την ώρα που οι Κέισι και Αννα – Μαρία απαρίθμησαν περισσότερες από δέκα.

Ένα αναμνηστικό βίντεο με τις καλύτερες, τις πιο αστείες, τις πιο σέξι στιγμές από όλες τις δοκιμασίες των wannabe be on top προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα. Ακολούθησε βίντεο με στιγμές των κριτών του ριάλιτι με τον Αγγελο Μπράτη να δακρύζει από τα γέλια.

Η ώρα της βαθμολογίας έφτασε και η Αννα Μαρία για την πρώτη δοκιμασία πήρε άριστα 40, η Κέισι πήρε 35, η Κάτια 36. Στη δεύτερη δοκιμασία η Αννα Μαρία έφτασε τους 73 βαθμούς, η Κέισι τους 72 και η Κάτια τους 74.

Στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία η Αννα Μαρία άγγιξε τους 112, η Κέισι τους 108 και η Κάτια τους 112. Η ισοπαλία είναι γεγονός αλλά υπάρχει και η ψηφοφορία του κοινού, η οποία έληξε στη 1.24 μετά τα μεσάνυχτα. Φυσικά το σύστημα και πάλι έπεσε καθώς σύμφωνα με τη Βίκη Καγιά μπήκαν περισσότεροι από 300 ή 500 χιλιάδες να ψηφίσουν. Ούτε εκείνοι δεν κατάλαβαν τι συνέβη. Οργή στα κοινωνικά δίκτυα και το έπαθλο μοιράστηκαν Αννα – Μαρία και Κάτια. Αδοξο τέλος και αδέξιοι χειρισμοί.

H νικήτρια ή μάλλον οι νικήτριες θα κερδίσουν χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, μονοετές συμβόλαιο με την εταιρία καλλυντικών Dust + Cream, συμβόλαιο με το Πρακτορείο Μοντέλων Place Μodels στο Αμβούργο, και ένα εξώφυλλο και editorial μόδας στο περιοδικό Madame Figaro.

Χαμός στα social media

Εμφανώς αμήχανη, η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 άνθρωποι μπήκαν στο σύστημα να ψηφίσουν για την τελική νικήτρια του GNTM 2, με συνέπεια να καταρρεύσει.

Και εφόσον το σύστημα κατέρρευσε, οι 300.000 άνθρωποι και ίσως άλλοι τόσοι που δεν πρόλαβαν να μπουν στο σύστημα, στο ένα λεπτό που είχαν στη διάθεσή τους, δεν ψήφισαν, ή ψήφισαν και η ψήφος τους δεν ελήφθη υπόψιν στην τελική βαθμολογία, καθώς δεν υπήρχε καταμέτρηση.

Ο τελικός του GNTM 2… κράτησε το μεγαλύτερο ευτράπελο για το τέλος, καθώς η ανατροπή που ανέμεναν πολλοί από την ψήφο του κοινού δεν έγινε ποτέ. Έγινε όμως μία άλλη ανατροπή, καθώς για πρώτη φορά αναδείχθηκαν δύο νικήτριες, η Άννα-Μαρία και η Κάτια, καθώς οι κριτές είχαν βγάλει ισοβαθμία στην αξιολόγησή τους.

Πάντως στα social media έγινε χαμός από σχόλια…