Τζόνι Ντεπ: Η πρώην σύζυγος του ακούγεται σε κασέτα να παραδέχεται πως τον κακοποιούσε

«ΔικαιοσύνηγιατονΤζόνιΝτεπ» απαιτούν μέσω του Twitter οι θαυμαστές του δημοφιλούς ηθοποιού, ύστερα από τη δημοσιοποίηση ακουστικού υλικού, όπου η πρώην συζυγός του, Άμπερ Χερντ, ακούγεται να παραδέχεται πως είχε επανειλημμένα πετάξει αντικείμενα στον ηθοποιό, σε στιγμές αντιπαράθεσης.

Στο ακουστικό υλικό, το οποίο κατέχει και δημοσιοποίησε η εφημερίδα Daily Mail, η Χερντ, η οποία πήρε διαζύγιο από τον Τζόνι Ντεπ, γιατί όπως είχε υποστηρίξει την κακοποιούσε, παραδέχεται πως έχει χτυπήσει τον τότε συζυγό της με τηγάνια και με βάζα. Το εν λόγω υλικό, μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας που είχε το ζεύγος το 2015 με ειδικό, για να σώσουν το γάμο τους.

​«Με συγχωρείς που δεν, εμ, εμ, σε χτύπησα στο πρόσωπο με ένα κανονικό χαστούκι, αλλά σε χτυπούσα, δεν σε γρονθοκόπησα. Μωρό μου, δεν έχεις χτυπηθεί με γροθιά» ακούγεται να λέει η Χερντ στον Ντεπ, προσπαθώντας να εξηγήσει τα βίαια ξεσπάσματα την προηγούμενη νύχτα.

Στην δίωρη συζήτηση, η Χερντ, η οποία υποστηρίζει κινήματα για τα δικαιώματα των γυναικών και κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ακούγεται να λέει στον Ντεπ «επιτέλους μεγάλωσε» και «επειδή σου έχω πετάξει τηγάνια και γλάστρες, δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να έρθεις και να μου χτυπήσεις την πόρτα».

Στην συζήτηση, ο Ντεπ αναφέρεται σε τουλάχιστον τρεις επιθέσεις τους προηγούμενους μήνες, λέγοντας στη Χερντ πως αν συνεχιστεί η βία «πρέπει να βρισκόμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο… ώστε να μην σκοτώσουμε ο ένας τον άλλο ή ακόμα χειρότερα, ξέρεις, στην κυριολεξία να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλο ή οτιδήποτε».

Αφού γελοιοποιεί τον Ντεπ για το γεγονός πως έφυγε από το σπίτι, όταν υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις, η Χερντ απευθύνεται στον Ντεπ και του λέει «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ πως δεν θα ασκήσω βία πάλι. Θεέ μου, μερικές φορές νευριάζω τόσο πολύ που χάνω το μυαλό μου».

Με το γάμο τους να πραγματοποιείται το 2015, ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερι Χερντ χώρισαν ένα χρόνο αργότερα, με τη Χερντ να εξασφαλίζει περιοριστικά μέτρα μαζί με το διαζύγιο. Αν και υπήρξε κοινή ανακοίνωση όπου σημείωναν πως «δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση για φυσική η συναισθηματική βία»,

η Χερντ έγραψε ένα άρθρο στην Washington Post το 2018 και στο οποίο παρουσίαζε τις εμπειρίες της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Αν και το όνομα του Τζόνι Ντεπ δεν αναφερόταν στο εν λόγω άρθρο, ακολούθησε μια αγωγή κατά της Χερντ για δυσφύμηση.

​Με τη νέα τροπή που έχει πάρει η υπόθεση, ύστερα και από τη δημοσιοποίηση του ακουστικού υλικού, οι θαυμστές του Τζόνι Ντεπ εκφράζουν την συμπάθεια και την υποστήριξη στον αγαπημένο τους ηθοποιό, μέσω του Twitter και του hashtag «JusticeForJohnnyDepp».

​Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Άνταμ Γουάλντμαν, δήλωσε στη Daily Mail πως «αυτές οι κασέτες περιέχουν τις ανατριχιαστικές ομολογίες της Άμπερ Χερντ για βία, εκθέτοντας και διαλύοντας τις ψεύτικες κατηγορίες της για κακοποίηση [από τον Ντεπ]. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Χερντ περιέγραψε τη διαρροή του υλικού ως «τίποτα περισσότερο από μια μισογυνική προσπάθεια για να κατηγορήσουν το θύμα».

Johnny Depp wasn’t canceled in my book. We all heard the rumors and saw his finger and the pictures from last year and didn’t want to jump to conclusions when all the evidence was to the contrary. But now we have audio to prove what was happening. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/nMC9QzDozZ

