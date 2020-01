Αυστραλία: Νεκρά 500 εκ. ζώα – «Έσβησε» το 30% του οικοσυστήματος των κοάλα

Περισσότερα από 1.300 σπίτια που έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια, τουλάχιστον 22 νεκροί και μισό δισ. νεκρά ζώα είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τις πυρκαγιές που μαίνονται -πολλές, εκτός ελέγχου πια- σε αρκετές περιοχές της Αυστραλίας, με τη χώρα να γνωρίζει ανείπωτο πόνο και τον πλανήτη να κοιτά ανήμπορος την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται.

Οι αριθμοί είναι πραγματικά σοκαριστικοί. Υπολογίζεται ότι από τον Σεπτέμβριο που ξέσπασπαν οι πρώτες φωτιές έως σήμερα, έχει απανθρακωθεί επιφάνεια που αντιστοιχεί σε έκταση διπλάσια από αυτή του Βελγίου. Σχεδόν 500 εκατ. ζώα, ανάμεσά τους θηλαστικά, πτηνά και ερπετά, έχουν χάσει τη ζωή τους, εκτίμηση που πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Ενδεικτικό είναι ότι το 30% του οικοσυστήματος των κοάλα, του ζώου-εμβλήματος της Αυστραλίας, έχει εξαφανιστεί.

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τη χώρα που αποτελεί «σπίτι» για 244 είδη ζώων, μεταξύ αυτών και τα κοάλα, τα οποία δεν απαντώνται πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Η Αυστραλία κατέχει ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ, εκείνο του υψηλότερου ποσοστού γηγενών θηλαστικών που εξαφανίζονται σταθερά τα τελευταία 200 χρόνια.

Ο Crystal Kolden, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αϊντάχο, ο οποίος μελέτησε τις φωτιές στην Τασμανία το 2018, δήλωσε ότι «οι πυρκαγιές στην Αυστραλία θα έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στην άγρια ζωή».

«Δεν θα έχουμε ασφαλή εκτίμηση για το πόσο κακό έκαναν, ούτε χρόνια μετά», σημειώνει και συμπληρώνει πως ενώ κάποια οικοσυστήματα, όπως τα δάση ευκαλύπτων, μπορούν να επανέλθουν μετά από φωτιές, υπάρχουν και άλλα, χαμηλής βλάστησης, που κατάφεραν να επιβιώσουν από την εποχή των δεινοσαύρων και όμως μπορεί να μην επανέλθουν ποτέ μετά από αυτές τις φωτιές, καθώς δεν είναι ανθεκτικά σε αυτές.

For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in.

these poor baby koalas are burning

this is awful

australia is burning and so is their wildlife and population 😭😭

this is so sad#PrayForAustralia pic.twitter.com/P8DeRmzayq

— ً (@pinktweets_r) January 4, 2020